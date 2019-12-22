ضبط سفينة تركية في المياه الإقليمية الليبية وجرها لميناء رأس الهلال

أعلنت القيادة العامة احتجاز سفينة تركية قبالة ساحل درنة، مؤكدة جرها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها.

وحسب منشور للناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، فإن السرية البحرية سوسة وأثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة، وفي الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق، أوقفت سفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم تركي، حيث تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات.

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