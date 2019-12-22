سيالة يطالب الولايات المتحدة باتخاذ موقف واضح من اشتباكات طرابلس

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أن حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي والوحيد للدولة الليبية.

وطالب سيالة تعليقا على تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن قلقها من طلب حكومة الوفاق دعما عسكريا خارجيا الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف واضح وصريح من اشتباكات العاصمة طرابلس التي وصفها بالمعرقل الرئيس للمسار السياسي.

واعتبر سيالة أن الاشتباكات حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار والانطلاق نحو الإعمار وإعادة البناء لتحقيق طموحات الشعب الليبي في إقامة دولته المدنية الديمقراطية مذكرا بأن قوات الوفاق هي من كانت تقاتل داعش والجريمة المنظمة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت أمس السبت، عن قلقها بشأن طلب حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، دعما عسكريا خارجيا، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا، وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن “التدخل العسكري في ليبيا، يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع”، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.