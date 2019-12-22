سيالة يرد على تصريحات للخارجية الأميركية

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، إن «العدوان على العاصمة طرابلس ومواقع تابعة للجيش الليبي كانت تقاتل داعش والجريمة المنظمة، هو السبب في الأزمة الليبية الراهنة»، وذلك ردًا على تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أمس السبت.

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات الناطقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، أعربت فيها عن قلق بلادها «إزاء طلب حكومة الوفاق للحصول على الدعم العسكري»، وكذلك «تهديد الجيش الليبي باستخدام الأصول الجوية الأجنبية والمرتزقة الأجانب لمهاجمة مصراتة»، وفق بيان للوزارة نقلته قناة «الحرة» الأميركية الناطقة بالعربية.

وردًا على ذلك، أوضح سيالة، أن «العدوان على العاصمة هو المعرقل الرئيس للمسار السياسي، وحجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار وإعادة البناء؛ لتحقيق طموحات الشعب الليبي في إقامة دولته المدنية الديمقراطية».

وطالب وزير الخارجية المفوض القوى الإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة باتخاذ «موقف واضح وصريح من هذا العدوان»، مشيرا إلى «شرعية حكومة الوفاق باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الليبي»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية.

اقرأ أيضا: الخارجية الأميركية: واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في ليبيا

كان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، قد قال السبت، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء اشتداد حدة الصراع في ليبيا، وسط تقارير عن وجود «مرتزقة روس يدعمون قوات خليفة حفتر على الأرض».

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الذي لم تسمه قوله إن «الولايات المتحدة تواصل الاعتراف بحكومة الوفاق، لكنه أضاف أن واشنطن «لا تقف إلى جانب أي طرف في الصراع، وتتحدث مع جميع الأطراف الذين يمكن أن يكون لهم تأثير في محاولة التوصل إلى اتفاق».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا