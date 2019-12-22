مؤسسة النفط تكشف نتائج إصابة مستودع طريق المطار بأعيرة نارية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط إصابة مستودع طريق المطار بأعيرة نارية للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه مبنى مكاتب إدارة الصحة والسلامة أصيب بأعيرة نارية السبت أثناء تواجد بعض الموظفين في المكاتب إلّا أنّهم تمكّنوا من إخلائها دون التعرض لأي إصابات.

ودانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط هذا العمل مطمئنة سكان طرابلس أن عمليات تزويد محطات الوقود بالمحروقات لم تتأثر.

وأكدت المؤسسة أنها حذرت عدة مرات كان آخرها الاسبوع الماضي (بعد إصابة خزان الديزل في المستودع) من الآثار الكارثية في حال عدم الابتعاد عن المستودعات.