البعثة الأممية: قلقون إزاء الأنباء عن الانتهاكات بحق المدنيين في ترهونة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع بقلق شديد المعلومات الواردة من مدينة ترهونة والمناطق المجاورة لها، والتي تتضمن أخبارا عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وأدانت البعثة في بيان نشرته بحسابها الرسمي في “تويتر”، السبت، استمرار تعريض حياة المزيد من المدنيين ومصالحهم للخطر جراء التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات المسلحة.

وأكد البعثة الأممية في بيان لها اليوم السبت، أن هذه الانتهاكات لازالت قيد التوثيق الدقيق تمهيدًا لوضعها أمام القضاء الجنائي المحلي والدولي، دون أن تشير البعثة إلى هوية وتبعية مرتكبي هذه الانتهاكات.

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