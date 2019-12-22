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سيالة: العدوان على طرابلس عرقل الانتقال إلى الإعمار وإقامة دولة مدنية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أن حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي والوحيد للدولة الليبية، جاء ذلك تعقيباً على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

سيالة طالب الحكومة الأمريكية بحسب خارجية الوفاق  باتخاذ موقف واضح وصريح مما وصفه بـ “العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلح إلى العاصمة) ، مدعياً بأن تحرك القوات المسلحة عرقل مسارهم السياسي.

واختتم قائلاً :” هذا الاعتداء على العاصمة ومواقع تابعة للجيش اللييي التي كانت تقاتل داعش والجريمة المنظمة هو حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار والانطلاق نحو الإعمار وإعادة البناء لتحقيق طموحات الشعب الليبي في إقامة دولته المدنية الديمقراطية وتجنيبه عودة الحكم العسكري الشمولي”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • 4 سنوات منذ دخول عرفك لطرابلس لم تقوموا بسد حفرة في طريق كان الدولار بدينار وربع قفز الي 10 دينارات كانت السيولة متوفرة اصبحت في خبر كان كانت البلاد بلا قمامة اصبحت القمامة هي العنوان وووووو عد واغلط ياسرك من الكذب شايب وعايب حتي لو انسحب حفتر لن يكون هناك لا استقرار ولا اعمار وشادين دسكة النظام الشمولي لن يسمح احد بأقامة نظام عسكري شمولي في اي دولة حتي في موزبيق فزمن الانظمة الشمولية ولي الي غير رجعة كلامك يدل علي انك ماخذيتش حتي الابتدائية في علم السياسة لكن واخذ دكتوراه في اللقاقة ولكنه الدولار يعمي القلوب والابصار

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