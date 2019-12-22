سيالة: العدوان على طرابلس عرقل الانتقال إلى الإعمار وإقامة دولة مدنية

ليبيا – زعم وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أن حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي والوحيد للدولة الليبية، جاء ذلك تعقيباً على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

سيالة طالب الحكومة الأمريكية بحسب خارجية الوفاق باتخاذ موقف واضح وصريح مما وصفه بـ “العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلح إلى العاصمة) ، مدعياً بأن تحرك القوات المسلحة عرقل مسارهم السياسي.

واختتم قائلاً :” هذا الاعتداء على العاصمة ومواقع تابعة للجيش اللييي التي كانت تقاتل داعش والجريمة المنظمة هو حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار والانطلاق نحو الإعمار وإعادة البناء لتحقيق طموحات الشعب الليبي في إقامة دولته المدنية الديمقراطية وتجنيبه عودة الحكم العسكري الشمولي”.

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