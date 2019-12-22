طقس ليبيا في 3 أيام.. اعتدال في درجات الحرارة وأمطار خفيفة بالشمال الشرقي

العنوان_ليبيا

نشر خبراء الارصاد تقريرا بشأن حالة الطقس في ليبيا لثلاثة أيام قادمة حيث تشهد الاجواء امطار متفرقة وانخفاض ملحوظا لدرجات الحرارة في بعض المناطق.

وفيما يلي تفاصيل طقس ليبيا لـ72 ساعة:

يشهد طقس مناطق الشمال الغربي والعاصمة طرابلس درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد ستكون ما بين ( 23 – 27 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 20 – 22 ) بالجبل الغربي ، وتتراجع يوم الأثنين بشكل طفيف على أغلب المناطق ، بينما تنخفض يوم الثلاثاء بشكل ملحوظ.

وتنشط الرياح الغربية يوم الأحد بفترة النهار على أغلب المناطق ( 30 – 40 ) كم/س ، تتغير الرياح من مساء يوم الأثنين إلى شمالية غربية نشطة السرعة ، يزداد نشاطها خلال فترة الليل على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى سرت ، بحيث تصبح سرعتها قوية أحياناً ( 50 – 60 ) كم/س ، ويستمر نشاطها يوم الثلاثاء على نفس المناطق مع احتمال هطول أمطار ضعيفة.

بينما يشهد طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي درجات الحرارة المتوقعة يومي الأحد والأثنين تتراوح ما بين ( 18 – 21 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 14 – 17 ) بالجبل الأخضر ، تصل يوم الأحد إلى ( 25 ) بمناطق غرب الخليج ، وتنخفض يوم الثلاثاء على أغلب المناطق بشكل ملحوظ.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية يوم الأحد بفترة النهار على أغلب مناطق الشمال ( 30 – 40 ) كم/س ، تتغير الرياح من يوم الأثنين إلى غربية وشمالية غربية سرعتها من نشطة إلى قوية ( 50 – 80 ) كم/س ، مثيرة للغبار بشكل كثيف على مناطق جنوب الجبل الأخضر والبطنان ، ويستمر نشاطها يوم الثلاثاء.

وبحسب الخبراء فإن فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الأثنين والثلاثاء على سهل بنغازي والجبل الأخضر ، وتشمل يوم الثلاثاء ساحل البطنان ، بينما تكون ضعيفة على ساحل الخليج.

بينما يكون طقس مناطق الوسط والجنوب مستقر مع أجواء دافئة نهاراً بكافة المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين ( 20 – 27 ) درجة مئوية ، وتنخفض بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء على كافة المناطق مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق الجفرة وجنوب الخليج ومراده والواحات ، والله أعلم.