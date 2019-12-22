اخبار ليبيا الان

“نزاع تركي داخلي” بسبب الاتفاقية العسكرية مع الوفاق

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي “المُعارض”، أن الأطراف الداخلية الداعمة للاتفاقية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق تريد جر تركيا إلى مغامرة جديدة.

وجاءت تصريحات رئيس الحزب المعارض رداً على نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال التي اتهم فيها حزب الشعب الجمهوري بدعم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، قد حذر من إرسال جنود أتراك إلى ليبيا بموجب مذكرتي التفاهم المبرمتين مع حكومة الوفاق.

وطالب أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأخذ الدروس من الصراع السوري، وعدم التدخل في الصراع الليبي الداخلي، لكن أردوغان رد متسائلاً عن الطرف الذي يدعمه حزب الشعب الجمهوري في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك