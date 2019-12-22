“نزاع تركي داخلي” بسبب الاتفاقية العسكرية مع الوفاق

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي “المُعارض”، أن الأطراف الداخلية الداعمة للاتفاقية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق تريد جر تركيا إلى مغامرة جديدة.

وجاءت تصريحات رئيس الحزب المعارض رداً على نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال التي اتهم فيها حزب الشعب الجمهوري بدعم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، قد حذر من إرسال جنود أتراك إلى ليبيا بموجب مذكرتي التفاهم المبرمتين مع حكومة الوفاق.

وطالب أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأخذ الدروس من الصراع السوري، وعدم التدخل في الصراع الليبي الداخلي، لكن أردوغان رد متسائلاً عن الطرف الذي يدعمه حزب الشعب الجمهوري في ليبيا.

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