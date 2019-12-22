تعليم الوفاق تبحث الملاك الوظيفي في القره بوللي وقصر خيار

اجتمع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة السبت بمديري مدارس مراقبتي تعليم القربوللي وقصر الأخيار بحضور مراقبي التعليم بالبلديتين ولجنة الملاك الوظيفي بالوزارة ومدير مكتب التفتيش التربوي وعدد من مدراء المكاتب والأقسام بالمراقبتين .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بالمركز الإعلامي القربوللي مناقشة ضوابط التسكين بالملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الحالي وكذلك ضوابط صرف الميزانية التشغيلية إلى جانب متابعة سير العملية التعليمية بالبلديتين والتعرف على أهم التحديات التي يواجهها مدراء المدارس واقتراح الحلول الناجعة لها.