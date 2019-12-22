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السراج: لدينا الحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن أنفسنا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج إن لدى حكومة الوفاق الحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن نفسها ومذكرة التعاون مع تركيا تصب في هذا الاتجاه.

السراج وفي تصريحات لقناة “تي أر تي” التركية أمس السبت أشار إلى أنه بعث رسائل إلى دول أمريكا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر من أجل تفعيل الاتفاقيات معها على غرار ما حصل مع تركيا.

ولفت السراج إلى أن بعض هذه الدول كانت تعاونت مع ليبيا في تحرير مدينة سرت مما يعرف بتنظيم الدولة وطالبها بالوقوف مع من وصفهم بـ” الشعب الليبي ” قائلا إن ليبيا أكبر من أن تختزل في أشخاص.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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