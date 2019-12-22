شكري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس السبت اتصالاً هاتفياً بنظيره المغربي ناصر بوريطة وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك على رأسها الشأن الليبي.

وتم التأكيد خلال المبحاثات على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بُغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا واستعراض سُبل الدفع قُدماً بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة.

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