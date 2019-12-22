السراج “يُبرّر” توقيع الاتفاقية مع تركيا

برر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج توقيعه اتفاق التعاون المشترك المُثير للجدل مع تركيا، قائلاً إن الغاية منه تكمن في تطوير التعاون العسكري والأمني بين طرفين شرعيين لضمان مصالحهما، حسب وصفه.

وحول دواعي هذا التعاون العسكري قال السراج في حديث لشبكة TRT التركية إنه يتضمن التدريب والإجراءات العاجلة لدعم الوفاق لمواجهة قوات الجيش الوطني، كما يشمل مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن المستفيد الوحيد مما يحدث في ليبيا هم مُصنّعو الأسلحة، لافتاً إلى أن الوفاق وتركيا ليس لديهما أي نوايا عدوانية تجاه أي طرف ثالث، وتمتلكان الحق في إبرام أي اتفاق أو عقد بطريقة تضمن مصالحهما، دون توضيح طبيعة هذه المصالح.

وأضاف السراج أن المجلس الرئاسي وجه رسائل إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر للتباحث حول سبل تحقيق الأمن في ليبيا، مبينا أن حكومة الوفاق تحارب داعش والجماعات الإرهابية ولا يجوز وصفها بـ”إرهابية أو إسلامية”.

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