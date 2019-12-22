اخبار ليبيا الان

السراج “يُبرّر” توقيع الاتفاقية مع تركيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

برر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج توقيعه اتفاق التعاون المشترك المُثير للجدل مع تركيا، قائلاً إن الغاية منه تكمن في تطوير التعاون العسكري والأمني بين طرفين شرعيين لضمان مصالحهما، حسب وصفه.

وحول دواعي هذا التعاون العسكري قال السراج في حديث لشبكة TRT التركية إنه يتضمن التدريب والإجراءات العاجلة لدعم الوفاق لمواجهة قوات الجيش الوطني، كما يشمل مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن المستفيد الوحيد مما يحدث في ليبيا هم مُصنّعو الأسلحة، لافتاً إلى أن الوفاق وتركيا ليس لديهما أي نوايا عدوانية تجاه أي طرف ثالث، وتمتلكان الحق في إبرام أي اتفاق أو عقد بطريقة تضمن مصالحهما، دون توضيح طبيعة هذه المصالح.

وأضاف السراج أن المجلس الرئاسي وجه رسائل إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر للتباحث حول سبل تحقيق الأمن في ليبيا، مبينا أن حكومة الوفاق تحارب داعش والجماعات الإرهابية ولا يجوز وصفها بـ”إرهابية أو إسلامية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك