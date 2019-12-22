لنقي: نتائج معركة طرابلس ستحدد مصير الاتفاق السياسي

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

22 December, 2019

أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن مصير الاتفاق السياسي متوقف على نتائج الاشتباكات الدائرة في تخوم العاصمة طرابلس.

وقال لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “مصير الاتفاق السياسي متوقف على نتائج المعارك التي تدور رحاها حاليا على تخوم مدينة طرابلس وشملت مدينة مصراتة” مضيفا “فإن توصلوا إلى وقف إطلاق النار فمن المؤكد أن البعثة الأممية ستتجه إلى تشجيع مجلسي النواب والدولة لتطبيق نصوص الاتفاق السياسي فيما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وإنهاء الأجسام الموازية، وبدء مرحلة جديدة تمهيدا للاستحقاقات الديمقراطية من انتخابات رئاسية غير مباشرة وانتخابات تشريعية”.

وأضاف لنقي “أما إذا انتصر أحد الفريقين أو تعنت أحدهما أو كلاهما فإن مصير الاتفاق السياسي سيكون في خبر كان”.