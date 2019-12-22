تعليقاً على تمرير البرلمان التركي لمذكرات السراج وأردوغان.. اليونان: سنتخذ إجراءات تصعيدية ضدهم

ليبيا – قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس أمس السبت إن بلاده ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد تركيا خلال الفترة المقبلة.

وزير الدفاع اليوناني أكد خلال مكالمة هاتفية لقناة “سكاي” الإخبارية اليونانية نقلاً عن صحيفة”العين” الإخبارية أن هناك حقيقة مفادها أن تركيا تصعّد سلوكها على العديد من المستويات ومن الآن فصاعداً ستقوم اليونان بعملها اللازم.

وأضاف أنه يثق بالقوات المسلحة اليونانية التي تواصل القيام بما هو ضروري للحفاظ على كل قطعة أرض في البلاد، لافتاً إلى أنهم يملكون الكثير لردع أي انتهاك.

وتعليقاً على تمرير البرلمان التركي لمذكرة التفاهم العسكري مع حكومة الوفاق، قال وزير الدفاع اليوناني: “لن يكون الأمر بهذه البساطة، وستجد تركيا العديد من اللاعبين ضدها نحن نقوم بعملنا بغض النظر عما يقوله أردوغان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية