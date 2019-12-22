المستشار صالح: أردوغان لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن الرئيس التركي رجب أردوغان لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا تجنبا لحدوث احتكاك مع دول المتوسط، مؤكدا أن الليبيين أيضا يقفون صفا واحدا في رفض إرسال قوات تركية.

المستشار صالح وفي تصريحات أمس لصحيفة الاتحاد الإماراتية، ناشد المجتمع الدولي ضرورة رفع الغطاء عن حكومة الوفاق، بعد انتهاكها للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بشكل واضح وفاضح.

وأشاد رئيس البرلمان بدور الإمارات والسعودية ومصر في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم الشرعية في البلاد منذ فترة طويلة.

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