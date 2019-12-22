النائب عبد الله الترهوني يؤكد رصد البحرية الأمريكية لسفينة تركية تتجه إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد النائب بمجلس النواب المنعقد في طبرق عبد الله الترهوني رصد البحرية الأمريكية لسفينة تركية تتجه إلى ليبيا .

الترهوني أوضح – على حسابه الرسمي على فيسبوك – أن السفينة التركية تحمل جنود وأسلحة لدعم المليشيات الإرهابية في طرابلس ومصراتة .

وكان رئيس أركان القوات البحرية التابعة لقوات الجيش، اللواء فرج المهدوي، قد قال في تصريحات سابقة إن قواته قادرة على تدمير أي هدف يهدد البلاد، أو يمنع قوات الجيش من استكمال معركتها لـ”تطهير وتحرير” طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية، مؤكدا أن قواته قادرة على صد أي عدوان تركي.

المهدوي أضاف، أن القوتين الجوية والبحرية تتعاونان مع البحرية اليونانية لرصد تحركات السفن المنطلقة من الموانئ التركية على مدار الساعة، متوعداً بالتعامل الفوري مع أي سفينة يُشتبه في توجهها إلى مدن الغرب الليبي، وتحديداً مصراتة وطرابلس.

هذا ووصل صباح اليوم الأحد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس لمدينة بنغازي بعد أكثر من أسبوع على زيارة أداها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لليونان عقب توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأنقرة.

وتأتي زيارة وزير الخارجية اليوناني لبنغازي على خلفية التوترات مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا؛ بسبب مذكرة التفاهم البحري التي وقعتها الأخيرة مع تركيا، واعتبرتها اليونان تهديدا لحدودها الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، واتخذت على إثرها خطوات تصاعدية وصلت إلى حد طرد سفير الوفاق في أثينا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24