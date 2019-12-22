الحويج يكشف نتائج زيارة وزير خارجية اليونان لبنغازي

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن ليبيا توصلت إلى اتفاق مع اليونان خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى بنغازي اليوم، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية ستستمر في العمل ضد حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج.

وقال الحويج في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” عقب اللقاء: “توصلنا إلى اتفاق مع اليونان فيما يتعلق برفض مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين تركيا وحكومة السراج”.

وأضاف: “بحثنا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فالعلاقة التاريخية بين البلدين تمتد لـ 62 عاما، فنحن لا نريد لليبيا أن تساهم في زعزعة استقرار المتوسط، أو تكون حياد سلبي أو تقف ضد دول الجوار أو طرفا مع تركيا ضد قبرص أو اليونان أو مصر”.

وتابع وزير الخارجية التابع للحكومة المؤقتة: “مستمرون في العمل ضد حكومة السراج التي تدعم الميليشات والعدوان التركي السافر. فما يسمى حكومة السراج لا تمثل الشعب الليبي لأنها حكومة محاصصة وتهدد دول الجوار”.