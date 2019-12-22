الجيش الليبي يعلن السيطرة على هذه المواقع

اكدت مصادر عسكرية سيطرة القوات المسلحة بالجيش الوطني على معسكر التكبالي و سيمافرو السدرة و العمارات خلف مستشفى صلاح الدين كما تم السيطرة على كوربة المصراتي طريق السدرة
تعليقات
-
هذا هو الرد فى الميدان ياخوان والمتغطى باروغان عريان وجبان فهو لايزال يدرس طلبكم بخيانة الوطن وجلب المحتل وعلمت من مصدر مسطول انه سيعيد لكم الطلب ويشترط موافقة مجلس النواب الليبى على توقيع الاتفاقية حتى ينفذ طلبكم بارسال قواتهم لتهلك على يد الجيش العربى
-
هذا هو الرد فى الميدان
ربي يبارك
-
جوازات صلاح الدين و كلية الشرطة و معهد القضاء وكافة المواقع التي بعد معسكر اليرموك بإتجاه منطقة صلاح الدين جميعها نقاط إشتباك وفي مرمى نيران وحدات #الـجـيـش
لم تعد المليشيات لديها القدرة على الثبات فيها وانهارت بشكل تام ولكن إلى حد هذه اللحظة لم تتم السيطرة الكاملة عليها
أضف تعليقـك