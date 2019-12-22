الجيش الليبي يعلن السيطرة على هذه المواقع

اكدت مصادر عسكرية سيطرة القوات المسلحة بالجيش الوطني على معسكر التكبالي و سيمافرو السدرة و العمارات خلف مستشفى صلاح الدين كما تم السيطرة على كوربة المصراتي طريق السدرة