دبرز: إتفاقية أنقرة وطرابلس تتضمن التعاون العسكري في مجال التسليح

ليبيا – أعلن عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين أنقرة والسراج تشمل التعاون الأمني في مجالات أمنية عديدة منها التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون العسكري في مجال التسليح.

دبرز وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت قال إن بنود الاتفاقية تتمحور على تعاون أمني مشترك في مجالات أمنية عدة منها التدريب وتبادل الخبرات ومناورات واختبارات مشتركة وتبادل المعلومات الأمنية والمخابراتية والتعاون العسكري في مجال التسليح وتبادل الخبرات الفنية في مجالي الأمن والمعلومات وكذلك في الشق العسكري.

وأضاف: “استفادة الجانب الليبي في الغالب ستكون وفق ما نصت عليه الاتفاقية وبنودها المصادقة تعني أنها صبحت نافذة ويجوز العمل بم نصت عليه مع عدم المساس بسيادة دولة ليبيا”.

عضو مجلس الدولة أوضح بأن هناك لجان مشتركة بين البلدين ستتولى متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من حيث الأولوية، لافتاً إلى أن الاتفاقية شاملة لبنود عدة من حيث الأولوية والأهمية واللجان المشتركة ستحدد المطالب والاحتياجات.

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