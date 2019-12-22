الحويج: حكومة السراج أذعنت وسلمت سلطاتها لتركيا من أجل احتلال ليبيا

ليبيا – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أن ليبيا توصلت إلى اتفاق مع اليونان خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى بنغازي اليوم الأحد.

الحويج أشار في تصريح لوكالة”سبوتنيك” تابعته صحيفة المرصد إلى أن الحكومة المؤقتة ستستمر في العمل ضد حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج التي تدعم الميليشات والعدوان التركي السافر.

وقال عقب اللقاء بوزير الخارجية اليوناني : “توصلنا إلى اتفاق مع اليونان فيما يتعلق برفض مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين تركيا وحكومة السراج”.

وكشف مضيفاً: “بحثنا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فالعلاقة التاريخية بين البلدين تمتد لـ 62 عام ونحن لا نريد لليبيا أن تساهم في زعزعة استقرار المتوسط أو تكون حياد سلبي أو تقف ضد دول الجوار أو طرفا مع تركيا ضد قبرص أو اليونان أو مصر”.

كما أكد على أن ما يسمى حكومة السراج لا تمثل الشعب الليبي لأنها حكومة محاصصة وتهدد دول الجوار، لافتاً إلى أن حكومة السراج أذعنت وسلمت سلطاتها للعدوان التركي وهناك محاولة لاحتلال ليبيا.

يذكر أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس وصل إلى بنغازي في زيارة رسمية اليوم الأحد للقاء بعض المسؤولين الليبيين لبحث مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين أنقرة وطرابلس والتي ترفضها اليونان.

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