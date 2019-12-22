مركز أمراض السكر يتسلم شحنة مستلزمات طبية

تسلّمت مخازن المركز الوطني لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء بطرابلس شحنة من المستلزمات الطبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه سيجري إنشاء 10عيادات خارجية مجهزة بأحدث الأجهزة التشخيصية تغطي كل التخصصات المرتبطة بأمراض السكر كالعيون والأعصاب والقلب داخل مبنى المركز الوطني لعلاج أمراض السكر.

وبينت الوزارة أنه سيبدأ العمل على إنشاء مبنى مكون من 3طوابق سيخصص الطابق الأول منه كمخازن للأدوية والمستلزمات الطبية فيما سيخصص الطابقان الثاني والثالث كمعهد صحي لطلبة التمريض ومكتبة للطلاب وقاعات للمحاضرات.

وأكدت الوزارة أن احتياجات المركز من الأدوية التخصصية والعامة والأجهزة والمعدات الطبية ومشغلات المعامل العام ستصل تباعا تنفيذًا لخطة الوزارة.