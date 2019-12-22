الثني لوزير خارجية اليونان: اتفاقية السراج وأنقرة هي وثيقة لبيع ليبيا

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني في بنغازي وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني أكد خلال اللقاء على أن الاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تساوي الحبر الذي كتبت به، مؤكدا رفض الشعب الليبي لهذه الاتفاقية.

وأكد الثني أن المذكرة الموقعة بين السراج وأردوغان هي وثيقة لبيع ليبيا، قائلا “لن نسمح لهم بإعادة الاحتلال العثماني لليبيا وسنتصدى لهم بكل قوة ونحن قادرون على ذلك”.

وبين الثني أن ليبيا لا تجمعها مع تركيا أية حدود بحرية، موضحا أن غرض أردوغان والسراج هو دعم المليشيات الإرهابية لإطالة عمر الحكومة داعيا المجتمع الدولي لسحب اعترافهم من حكومة الوفاق التي أصبحت تشكل خطرا على الليبيين وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها.

ودعا الثني اليونان لفتح قنصلية لها في مدينة بنغازي، إضافة إلى فتح مسار جوي وبحري للمدن التابعة للحكومة المؤقتة في المنطقة الممتدة من الحدود المصرية إلى مشارف مدينة سرت والجنوب بالكامل بالإضافة إلى المنطقة الغربية التابعة للحكومة المؤقتة.

وقال “ندعو اليونان للعمل معنا في كافة المجالات للاقتصادية وإعادة الإعمار”، موضحا أن عدد البلديات في ليبيا 105 بلدية منها 85 بلدية تابعة للحكومة المؤقتة وأن السراج لا يسيطر علي شيء حتى في طرابلس، وأن التشكيلات المسلحة والجماعات الإرهابية المتحالفة معه هي من تقود المشهد وتعبث بأموال النفط الليبي.

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني إن بلاده لا تنظر إلى ليبيا علي أنها فرصة، إنما تنظر إلى مصلحة الشعب الليبي، معربا عن أمله في أن تكون زيارته القادمة إلى ليبيا وهي موحدة.

وقال نعلم جيدًا حجم الدعم التركي للتشكيلات المسلحة بطرابلس بالسلاح والطيران المسير، لافتا إلى أن تركيا تريد إطالة أمد الصراع بدعمها للسراج والمليشيات المتحالفة معه.

وأضاف “إننا نعلم بأن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات وإننا نقف مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية” وتابع “أيضاً يهمنا الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية لأنها في كل جوانبها تشكل خطر على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل”.