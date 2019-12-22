المهدوي: القوة البحرية مستعدة لصد أي انتهاك تركي للسواحل الليبية

أكد رئيس أركان القوات البحرية في الجيش اللواء فرج المهدوي، أن القوة البحرية في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا، تنفيذا للاتفاق الموقع بينها وبين حكومة الوفاق.

اللواء المهدوي وفي تصريح لموقع العربية.نت أمس، أوضح أن القوات البحرية مستعدة لكل الفرضيات، ولديها من القوة ما يكفي لصد أي انتهاك تركي للسواحل الليبية، مشيرا إلى أن هناك رقابة ومتابعة مفروضتين على كل السفن القادمة إلى المنطقة الغربية.

هذا ونوه المهدوي بأن الجيش مستعد للتدخل في أي وقت وتحت أي ظرف، وسيستهدف الأتراك في البحر قبل وصولهم إلى الأراضي الليبية بعدما استهدفهم برا وجوا، ولن يسمح بدخول أي دعم للميليشيات قد يعيق تقدمه في معركة طرابلس.

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