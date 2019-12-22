رفع القدرة الإنتاجية لحقل النافوره إلى 5925 برميل في اليوم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع القدرة الإنتاجية في حقل النافورة النفطي بمقدار 5925 برميل في اليوم.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن مهندسي شركة الخليج العربي للنفط تمكنوا من رفع القدرة الإنتاجية لحقل النافورة النفطي بمقدار 5925 برميل في اليوم بعد نجاح عملية ربط البئر ذ3 بالحقل يوم الأحد 22 ديسمبر 2019.

وكانت شركة الخليج قد نجحت أيضاً بإعادة البئرين ض1, ض4 في حقل الحمادة للإنتاج والذي كان متوقفا من 2011 حيث بلغ معدل الإنتاج في القطعة م ن 5 حوالي 500 برميل في اليوم، وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل البئرين ض7, ض9 في الحقل نفسه في الفترة القادمة.