التقى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف وفدا من أعيان وحكماء ونشطاء قبيلة المجابرة في بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية مناقشة سير العمل الأمني في بلدية جالو موطن أبناء قبيلة المجابرة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل في البلدية.

وأكد الوفد على ضرورة محاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية في البلدية، والعمل من خلال الحكومة المؤقتة على استكمال كافة المشاريع المتوقفة واستئنافها بما يعود بالنفع على أهل المدينة.