البحرية الليبية : متأهبون لتركيا

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أكد رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، أن القوة البحرية في أقصى حالات التأهب تحسبا لاحتمال دفع تركيا مزيد من الأسلحة والجنود لليبيا، استجابة لطلب حكومة الوفاق الحصول على دعم لوجستي.

وقال المهدوي في تصريحات للعربية نت، أن القوات البحرية مستعدة لكل الفرضيات ولديها من القوة ما يكفيها لصد أي انتهاك تركي للساحل الليبي، مشيراً إلى أن هناك رقابة ومتابعة مفروضة على كل السفن القادمة إلى الغرب الليبي.

وشدد على جاهزية الجيش للتدخل في أي وقت وتحت أي ظرف، مؤكدا أنه سيستهدف الأتراك في البحر قبل وصولهم إلى الأراضي الليبية، بعد أن استهدفهم برّاً وجوّاً، ولن يسمح بدخول أي دعم لقوات الوفاق.