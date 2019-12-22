أردوغان: التخلي عن الإجراءات التي بدأت مع ليبيا وقبرص لن يترك لنا ساحل على البحر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن «التخلي عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية و ليبيا يعني أنهم (اليونان وداعموها) لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول إن تركيا ستقيم كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى ليبيا في البر والبحر والجو.

وأشار، خلال إطلاق غواصة مدينة “كولجك التركية، إلى أن بلاده «لن تتراجع عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها بلاده مع حكومة الوفاق، مضيفا أنها «لا يوجد أي تعارض لهذه المذكرة مع القانون الدولي».

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