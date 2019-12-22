أردوغان: سنُقدّم المساعدات للوفاق براً وبحراً وجواً

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: كافة الإمكانات متاحة لتعزيز البعد العسكري للمساعدات التي سنقدمها لحكومة الوفاق الليبية براً وبحراً وجواً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: كافة الإمكانات متاحة لتعزيز البعد العسكري للمساعدات التي سنقدمها لحكومة الوفاق الليبية براً وبحراً وجواً
صرح مصدر مسطول مقرب من قنونو ان هذه الدراسة ستحتاج الى وقت طويل لتحديد احتياجات المليشيات على ان يتم بالفعل ارسال قوات تركية الى ليبيا فى 30 فبراير القادم بمناسبة اليوم العالمى للفنكوش مع تحيات سلطان الفنكوش
موت ياحمار سنحول طلب السراج بارسال قوات بسرعة الى لجنة مختصة بدراسة فحوى الطلب وتجتمع اللجنة لمدة شهرين لتحيل الطلب الى لجان فرعية واحدة برية وواحدة بحرية وواحدة جوية وواحدة مهلبية ثم تنبثق عن كل لجنة لجان اخرى فرعية وقد يستغرق الامر سنة قبل ان يتم رفض الطلب لوفاة صاحب الطلب
كل الامكانيات متاحة لتقديم دعم فى كافة المجالات ولكن بعد ان احقق وعدى السابق فى مصر فى اعادة مرسى الى القصر يوم السبت العصر راكب خروف ابيض فى ابيض
بالله ما فيش حد يسكته هذا التافه الحقير
سبب تاخرنا من العثمانيين المعفنيين
ليبيين يتعاركوا سيوره تنحل
لكن هذا التافه لازم تنكسر شوكته
الكلاب الاتراك تعوى
انت حترسل امتا؟
بقالك شهر وانت بتقول حرسل حرسل حرسل حرسل
طب ارسل!
مستني ايه؟
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