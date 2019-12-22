صحة المؤقتة تبحث استراتيجية مكافحة الأوبئة في ليبيا

التقي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، صباح اليوم الأحد، مع أعضاء عن شبكة الرصد والتقصي الوبائي الليبية أثناء ورشه العمل التدريبية بتونس.

وأكد وزير الصحة، خلال اللقاء على ضرورة العمل من خلال استراتيجية موحده للوصول لمكافحة الأمراض والأوبئة واستئصالها نهائيا من ليبيا، مشيرا إلى أهمية سرعة العمل في تطبيق مخرجات وتوصيات الدورة التدريبية الخاصة بشبكة الترصد الوبائي في المرافق الصحية بالبلديات وخاصة بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن والحدودية بشرق وغرب وجنوب البلاد من خلال الاعتماد على برنامج الترصد الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض، وإلى أهمية تحسين أداء فرق الاستجابة السريعة من خلالإايجاد قاعدة معلومات موحده وثابتة.