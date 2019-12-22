مواطن يُسلّم تمثالاً ثميناً لمصلحة الآثار الليبية

أعلنت مصلحة الآثار الليبية استلامها لقطعة أثرية أحضرها مواطن بعد أن وجدها عن طريق الصدفة أثناء تجوله بمنطقة وادي بالغدير.

وحول مواصفات القطعة الأثرية، ذكرت المصلحة أنها “عبارة عن تمثال نصفي جنائزي من الحجر الجيري للآلهة ديمترا مفقودة الرأس وجزء من اليد اليسرى”.

وأشارت مصلحة الآثار إلى أن مدير إدارة المتاحف التابع لها هو من أشرف على استلام القطعة الأثرية بمتحف آثار شحات، اليوم الأحد.

ونشرت مصلحة الآثار الليبية صوراً للقطعة الأثرية لحظة استلامها من المواطن الذي يدعى سعد الشريف.

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