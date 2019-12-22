الفاندي: كل مناطق ترهونة تنعم بالأمن والأمان

أكد رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة صالح الفاندي، أن الهدوء عاد إلى منطقة الداوون بترهونة بعد هجوم قامت به الميليشيات اليومين الماضيين.

وأضاف الفاندي في تصريح لقناة ليبيا، أن المجموعة المهاجمة لا تمثل مدن مصراتة ومسلاتة وزليتن والخمس، موضحا أنها عبارة عن مجموعات يحركها المال فحسب.

هذا ودعا رئيس مجلس أعيان ومشائخ قبائل ترهونة صالح الفاندي، أهالي مدينة مصراتة إلى تقديم مصلحة مدينتهم ومصلحة البلاد عامة على مصالح المتطرفين، وأن يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف مليشيات حكومة الوفاق لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس.

كما وشدد على ضرورة تطهير العاصمة من المليشيات وعباد المال والكراسي وفي مقدمتهم المجلس الرئاسي.

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