بنغازي.. غرفة التجارة تبحث التعاون مع شركة “اكسور” العالمية

ناقشت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي مدى إمكانية فتح مكتب تمثيل تجاري في المدينة لشركة “اكسور” القابضة التي تعد إحدى كبرى الشركات الايطالية السويسرية المتخصصة في مجالات الصناعة والاستثمار والخدمات والتدريب والتطوير والخدمات الصحية.

ونُوقِشت في اجتماعات استضافتها الغرفة يومي السبت والأحد بين مسؤولين من الطرفين إمكانية العمل على نقل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة الخاصة بتطوير الصناعات والعناصر والمؤسسات الطبية إضافة إلى صناعة الأطراف الصناعية ومستلزماتها.

يُذكر أن غرفة التجارة تطمح لتطوير جودة الخدمات ورفع مستوى التوعية بجودة الخدمات ومراحل التصنيع والتسويق والتخزين والجودة وحسن تقديم الخدمات الطبية وفقا لأولويات واحتياجات المرحلة المستقبلية ومتطلباتها في تنمية وتطوير مدينة بنغازي.

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