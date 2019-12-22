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الثني: لن نسمح بعودة "الاحتلال العثماني" إلى ليبيا

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني إن “الهدف من الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هو دعم “المليشيات الإرهابية” لإطالة عمر هذه الحكومة” التي وصفها بـ”الانقلابية”.

وبحسب موقع “العربية” السعودي اعتبر الثني، اليوم الأحد، خلال لقائه مع وزير الخارجية اليوناني أن الاتفاقية الموقعة بين رئيس الحكومة المؤقتة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيبب أردوغان ، بشقيها البحري والأمني، “لا تساوي الحبر الذي كتبت به”.

وأكد أن حكومته “لن تسمح بإعادة “الاحتلال العثماني” لليبيا”، قائلاً: “سنتصدى لهم بكل قوة، ونحن قادرون على ذلك”.

ودعا الثني المجتمع الدولي إلى سحب اعترافه من حكومة الوفاق، معتبراً أن الأخيرة “أضحت تشكل خطرا على الليبيين وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها”. كما دعا اليونان إلى فتح قنصلية لها في مدينة بنغازي.

ومن جهته قال وزير الخارجية اليوناني إن بلاده تعلم بأن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات، مؤكداً أن اليونان تقف مع شركائها بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية.

وأضاف: يهمنا أيضاً الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية، لأنها في كل جوانبها تشكل خطرا على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل.

وفي وقت سابق الأحد جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفاً أن “التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر”. كما شدد على أن أنقرة ستدرس كافة الخيارات الجوية والبرية والبحرية المتاحة.

وقال أردوغان: ليس لدينا نية للتراجع عن مذكرة الاتفاق التي وقعناها مع حكومة الوفاق الليبية. واعتبر أن اليونان والدول الداعمة لها تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر، مضيفاً: “نحن كأي دولة لها حقوق، وسنحمي حقوقنا في شرق المتوسط”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • اردوغان يتراجع للخلف بعد ان كان يقول مستعد لارسال قوات تركية اذا ما ارسلوا طلب وقد ارسل السراج طلب لك موقع عليه من كامل افراد عصابته والمضحك ان اردوغان تراجع للخلف ويتحدث عن دراسة تقديم دعم بعد ان راى العين الحمراء واعلان حالة الطوارئ فى الجيش المصرى بعد تن اعلن السيسى دعمه للجيش الوطنى وعدم السماح لاحد بالتفكير فى السيطرة على ليبيا فهى امن قومى لمصر فعرف الجبان اردوغان ان كلام النسوان لا يصلح وقت الجد وان اشارة من السيسى سيتحرك جيش جرار من قاعدة محمد نجيب اجرى مناورات عديدة مع الدول الكبرى وجاهز التنفيذ وبعد انتهاء مهلة مصراطة انتهى الدرس للخوان سحق ودعك وتغليف وتصدير جثث الى تركيا

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  • المضحك ان وزير دفاع اردوخان يعد اللبيين بالسلام الموجود فى سوريا على طريقة حلب وادلب حيث ان ادلب على الحدود التركية تم تشريد 300 الف منهم ومتوقع حسب كلام اردوغان اول امس تهجير 50 الف من سكان ادلب الى تركيا ويستجدى اردوغان بوتن لوقف المزيد من السحق والدعك هذا على حدود تركيا فماذا يكون الحال على بعد الاف الاميال عندما يسحق خوان اردوغان الذين تصوروا ان اردوغان سيحميهم وهم واهمون هم كمن ينتظر السمنة من بز النملة

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