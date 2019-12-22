حراك فزان يؤكد تأييده للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، مع وفد من حراك شباب فزان ومكاتب العمل بالمنطقة الجنوبية للاطلاع على أبرز المشاكل التي يعاني منها شباب مناطق الجنوب.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أنه تم خلال اللقاء مناقشة مشكلة البطالة، ومشاكل التوظيف والتعيينات، حيث وعد رئيس مجلس النواب الوفد بإحالة هذه الطلبات إلى الحكومة للعمل على حلها.

من جهته أكد وفد حراك شباب فزان، على دعمهم لمجلس النواب، كما عبروا عن تأييدهم للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب وعملية تطهير العاصمة من المجموعات الارهابية والمليشيات المسلحة.