«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق 4 مدارس في البيضاء

وجه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إنذارات بالإغلاق إلى أربع مدارس في البيضاء، لمخالفتها المواصفات القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان إن مفتشيه في البيضاء وجهوا إنذارات إلى مدارس وجدة والمجد وريفع الأنصاري وثانوية الإمام للعلوم الدينية، لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، وعدم ارتدائهم الزي الخاص، إلى جانب وجود بقايا أتربة وغبار في خزانات المياه، وحاجة دورات المياه إلى النظافة.

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وشملت الملاحظات كذلك «سوء الإضاءة، ووجود رطوبة في الأسقف، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وحاجة الجدران إلى طلاء».

وكان المركز أعلن، السبت، توجيه إنذارات بالإغلاق إلى محلين ومخبز في زليتن، وكذلك مخبز في القطرون؛ لعدم التزامها بالمواصفات القياسية الليبية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المركز لحملات تفتيشية دورية على المحال والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

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