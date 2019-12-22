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باشاغا: روس يقودون معركة الجيش للسيطرة على طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في تصريحات لبلومبيرغ الأمريكية إن المرتزقة الروس هم من يقودون معركة الجيش الوطني للسيطرة على العاصمة.

وقال باشاغا إن المقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية برئاسة أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقودون المعركة على الخطوط الأمامية في ضواحي طرابلس.

وأضاف وزير الخارجية أن الروس يمتلكون تكنولوجيا متطورة للتشويش على الطائرات بدون طيار وأنه على مدى يومين أطلقت 2500 قذيفة سواء كانت قذائف هاون أو مدفعية.

وجاءت تعليقات باشاغا بعد موافقة البرلمان التركي السبت على اتفاقية دفاع مع الوفاق والتي من المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من المساعدة العسكرية التركية لصالح مُسلحي الوفاق .

وحول طلب الوفاق المساعدة من عدة دول بما فيها الولايات المتحدة قال باشاغا إنها ملزمة بالدفاع عن سكان طرابلس ومن حق الحكومة أن تبحث عن طرق يمكنها من خلالها إنهاء هذا الهجوم، كما أنها تتمنى علاقات جيدة مع القوة الإقليمية العربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • حجة البليد المزيد من الاكاذيب قلتم ان قاعدة الوطية تحت سيطرة الروس وراينا سقوط طائرة يقودها طيار ليبى وبعد ان استنجدكم باردوغان لم يفعل لكم اى جديد وقوات الجيش تتقدم الى قلب العاصمة ونهايتكم باتت محتومة مع فرحة الامريكان قبل الروس والاوربيين فالكل يكره اردوغان وكل من يتحالف معه

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    • يا تيس التيسوس يا زامل يا ديوث من يوم بداية المعركه على طرابلس وانت اتطبل وتهلهل وتضرب في البندير لحفتر ونحن كنا معاك وكأن حفتر كان على شيء من تطهير طرابلس لكن توا عرفناها يا عميل يا خائن لا يمكن للروس الكفار الملحدين أن يحتلوا ليبيا ولائنا التام لحكومة الوفاق والمنطقه الغربيه والتاريخ والثوابت والقيم الاسلاميه الساميه والوطنية ووحدة ليبيا ليبيا لليبيين وليست للمصريين ولا للروس والفرنسيين ونقبل مساعدة الاتراك

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  • Ya diseased Turkish puppet, most of Tripoli residents pray for your total disappearance and destruction since 2011. They do not need a coward and traitor protection at all ya diseased & rotten Turkish native
    Why has NOT the dogs of Misrata have caught 1 single Russian soldier (dead or alive) since 4/4/2019 ya coward
    Tonight, watch hell fires break loose over your diseased skull ya Turkisk puppet and MIT informative
    In all nations, no one accepts to live with TRAITORS period

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