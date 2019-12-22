باشاغا: روس يقودون معركة الجيش للسيطرة على طرابلس

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في تصريحات لبلومبيرغ الأمريكية إن المرتزقة الروس هم من يقودون معركة الجيش الوطني للسيطرة على العاصمة.

وقال باشاغا إن المقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية برئاسة أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقودون المعركة على الخطوط الأمامية في ضواحي طرابلس.

وأضاف وزير الخارجية أن الروس يمتلكون تكنولوجيا متطورة للتشويش على الطائرات بدون طيار وأنه على مدى يومين أطلقت 2500 قذيفة سواء كانت قذائف هاون أو مدفعية.

وجاءت تعليقات باشاغا بعد موافقة البرلمان التركي السبت على اتفاقية دفاع مع الوفاق والتي من المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من المساعدة العسكرية التركية لصالح مُسلحي الوفاق .

وحول طلب الوفاق المساعدة من عدة دول بما فيها الولايات المتحدة قال باشاغا إنها ملزمة بالدفاع عن سكان طرابلس ومن حق الحكومة أن تبحث عن طرق يمكنها من خلالها إنهاء هذا الهجوم، كما أنها تتمنى علاقات جيدة مع القوة الإقليمية العربية.

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