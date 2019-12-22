بنغازي | وزير الخارجية اليوناني: تركيا تريد إطالة أمد الصراع بدعمها للسراج والميليشيات المتحالفة معه

ليبيا – أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن تركيا تريد إطالة أمد الصراع بدعمها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والميليشيات المتحالفة معه.

دندياس قال بحسب المكتب العلامي للحكومة المؤقتة عقب وصوله لمدينة بنغازي اليوم الأحد ولقائه برئيس الوزراء عبدالله الثني إن بلاده تدرك حجم الدعم التركي للميليشيات بطرابلس بالسلاح و الطيران المسير.

وقال :” لا ننظر إلى ليبيا على أنها فرصة إنما تنظر إلى مصلحة الشعب الليبي”،معربا عن أمله في أن تكون زيارته القادمة إلى ليبيا وهي موحدة ، مضيفاً:” إننا نعلم بأن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات وإننا نقف مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية”.

وزير الخارجية اليوناني إختتم حديثه بالقول:” ايضاً يهمنا الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية لأنه في كل جوانبها تشكل خطر على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل”.

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