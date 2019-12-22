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السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن مذكرة التفاهم مع الموقعة مع تركيا «تندرج في إطار حق ليبيا في الدفاع عن نفسها»، وذلك بعد نحو أقل من شهر من توقيع المذكرة مع الجانب التركي في أنقرة.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية لقناة «تي آر تي» التركية «خاطبنا دولا بشأن المذكرة وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر، وبعض هذه الدول كانت لها تجربة معنا في تحرير سرت».

وارتفعت وتيرة الجدل منذ توقَّيع حكومة الوفاق والحكومة التركية في 17 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما آثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده «لن تتراجع عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع حكومة الوفاق»، مضيفًا أنها «لا يوجد أي تعارض لهذه المذكرة مع القانون الدولي».

وتعتزم تركيا القيام بأنشطة مشتركة للتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق «المتوسط» بموجب مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية مع حكومة الوفاق، لكن هذا الاتفاق تعارضه اليونان التي تتنازع مع أنقرة على تلك الموارد وتقول إن الخطوة تنتهك القانون الدولي. وهو ما ترفضه تركيا وتقول إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها، بحسب «رويترز».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • مثل اى اخوانى غبى يخرب بيته بايده ولا يتعلم من النجارب السابقة وان كل من دعمهم اردوغان فى خبر كان فهو يستغلهم لتحقيق مصالحه الشخصية وهو الد اعداء الاسلام بدليل ما يفعله مع انصار الداعية الاسلامى فتح جولن الذى وصل على اكتافهم للسلطة ثم غدر بهم عندما انتقدوا فساده عموما استطاع السراج ان يدعم الجيش الوطنى بغباوته ويكسب عداوة اعداء اردوغان ويساهم فى ارتفاع الدعم العربى للجيش الوطنى حتى اصبح قادرا على حسم معركة تحرير طرابلس ومعه غالبية ساحقة من الشعب الليبى ترفض الاستعانة بالمحتل العثمانى

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  • Why didn’t you ask for the same in the case of Benghazi, Derna or these 2 great cities not part of Libya ya MIT puppet, it was an act of cowardness and wanted your native country( the diseased Turks) to destroy Libya & murder more Libyans
    Anything you say or do must be approved by your masters, the Turish intelligence agency MIT
    The Libyan Falcons shall bury & burn your diseased & rotten flesh in your residence in Tripoli ya coward & traitor
    The only place that you have visited after you signed it was Tunis since no country wanted to meet a traitor ya soulless & ugly diseased Turkish, YOU
    Hell fire shall start over your head so soon TODAY, 22/12/2019 – Sunday

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  • شنو علاقتكبليبيا يا تيس يا بغل يا فاسد ؟؟ غير حافظ علي مؤخرتك و فروخك يا جبان. ليبيا فيها تريسها سا شبيه الرجال

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