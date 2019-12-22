حزب مصري: مساعي أردوغان لإعادة الخلافة العثمانية في المتوسط لن تنجح أبداً

ليبيا – أشاد رئيس حزب “المصريين” وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية حسين أبو العطا باتفاق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستسيادس على اتخاذ كل الخطوات الملائمة لوقف تنفيذ اتفاق تعيين الحدود البحرية بين تركيا وحكومة فائز السراج بوصفه اتفاقا غير قانوني.

أبو العطا وفي بيان أمس السبت وفقاً لصحيفة “الوطن” المصرية قال إن اتفاق أردوغان والسراج ينتقص للشرعية والقانونية، مؤكدا أن أردوغان يسعى من خلال هذا الاتفاق إلى إعادة الخلافة العثمانية من جديد في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن كل مُخططات أردوغان لن تنجح أبدا وسينال فشلا ذريعا.

وأضاف أن ليبيا تعتبر لمصر عمق أمني واستراتيجي في غاية الأهمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي سيقف بكل حزم وقوة لأي عدوان على أمن مصر ولن يسمح بأي عدوان وسيكون الرد قاسيا وسريعا وحاسما، مشيرا إلى أن مصر دولة محورية في المنطقة ولديها قوة تجعلها تدافع عن نفسها بقوة وحزم.

وأوضح أن أي وجود عسكري تركي في ليبيا سيُزعزع من استقرار المنطقة الأمر الذي سيكون له تبعات على الأمن المصري، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية تملك الردع لطموحات الرئيس التركي الذي وصفه بـ “الفاشي”.

وأشار إلى أن تركيا تُريد من هذين الاتفاقين استفزاز الدولة المصرية ونهب ثروات الشعب الليبي من نفط في البحر، مؤكدا أن أنقرة تُعاني أزمات اقتصادية ونفطية لذلك لجأت من خلال رئيسها أردوغان للمضي قدما في الاتفاق غير القانوني وغير الشرعي لتأمين احتياجاتها منه.

كما أكد أن الرئيس السيسي لن يسمح لأحد مهما كان قوته بالسيطرة على ليبيا وخاصة بعد تلويح أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن ليبيا تُمثل أمرا في صميم الأمن القومي المصري لأنها دولة جوار مباشر لمصر.

أبو العطا شدد على أن القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي لن تتخلى عن الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر الرجل القوي بالمنطقة الشرقية حسب تعبيره، مؤكداً أن الجيش الوطني لن يسمح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية.

رئيس حزب المصريين أكد في ختام حديثه أن ليبيا لن تكون قطر التي احتُلت بقواعد تركية، مشيرا إلى أن أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار، وعلى رأسها مصر.

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