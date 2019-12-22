الجراري: وجود الميليشيات في طرابلس سيكون عائقاً أمام التنمية والإنتعاش الإقتصادي

ليبيا – جدد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري تأكيده وقوف أعضاء ومنتسبي الغرفة ورجال الأعمال مع القوات المسلحة ودعمهم لها.

الجراري أكد في تصريح أوردته قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وضع كل الإمكانيات تحت تصرف القيادة العامة لتحرير كامل التراب الليبي وفك أسر العاصمة من العصابات الإرهابية وعودتها إلى حضن الوطن.

وأضاف رئيس الغرفة الإقتصادية أن الاستقرار الاقتصادي في كل البلدان لا يتحقق إلا من خلال الاستقرار الأمني فيها وأن وجود الميليشيات في طرابلس سيكون عائقا أمام التنمية والانتعاش الاقتصادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية