الفقية: على الرئاسي تفعيل الإتفاقية التركية فوراً.. وقواتنا لا تستطيع رد التدخلات السلبة

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقية أن إدانة ماوصفه بـ”مجلس النواب” (المجلس الموازي في طرابلس) لعمليات القصف التي إستهدفت مصراته ومسلاتة وزليطن خطوة جاءت متأخرة في حق بعض الدول التي تمارس إجرامها في البلاد منذ 2014 حسب تعبيره.

الفقية أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى ضرورة محاسبة هذه الدول على الجرائم وقصفها للمدنيين والمنشآت والمؤسسات والتعامل مع جسم غير شرعي بحسب تعبيره.

وأكد على أهمية أن يكون لمجلس النواب المزازي في طرابلس دور من ما يحدث وعدم التقاعس لأن الشعب الليبي سيتذكر كل هذه التدخلات السلبية والجرائم حسب زعمه.

وإستطرد حديثه:” بعض اعضاء مجلس النواب لا زالوا يعانون من السلبية التي عاشوها منذ أكثر من 4 سنوات في مدينة طبرق تحت حكم العسكر والبعض لا زال يسيطر عليه الهواجس والخوف من التعرض لأهاليهم، للآن من تواجدوا في العاصمة 70 نائب وإن أعلن عن إنتخابات ربما سيزيد العدد وسيتغير حال مجلس النواب إذا زاد العدد وإكتملت الرئاسة”.

كما لفت إلى أن البيانات الصادر عن نواب طرابلس الغرض منها دعم للمجلس الرئاسي الذي يمر بفترة صعبة جداً، داعياً إياه إلى ممارسة صلاحياته كالإتفاقية الأمنية والبحرية وتفعيلها فوراً ليصبح هناك تكافؤ ورد في التدخلات السلبية التي لا تستطيع القوات الليبية الرد عليها وفقاً لقوله.

وطالب الرئاسي في ختام حديثه باستغلال هذه الفرصة والتكاتف الحقيقي في جميع أنحاء ليبيا خاصة بعد ظهور من وصفهم بـ”المرتزقة” (القوات المسلحة الليبية) من جميع أنحاء العالم، معتبراً أن هذا يعد دعم للرئاسي لذلك عليه إتخاذ خطوات حازمة دون تردد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية