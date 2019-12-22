مؤسسة النفط تعلن رفع القدرة الإنتاجية لحقل النافورة إلى5925 برميل يوميا

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تمكن مهندسو ومختصو شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة من رفع القدرة الإنتاجية في حقل النافورة النفطي بمقدار 5925 برميل يومياً بعد نجاح عملية ربط البئر ذ3 بالحقل اليوم الأحد.

الوطنية للنفط أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن شركة الخليج قد نجحت أيضاً بإعادة البئرين ض1, ض4 في حقل الحمادة للإنتاج والذي كان متوقفا من 2011 حيث بلغ معدل الإنتاج في القطعة م ن 5 حوالي 500 برميل في اليوم وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل البئرين ض7, ض9 في الحقل نفسه في الفترة القادمة.

وتوجه رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للنفط بالثناء لمجلس إدارة شركة الخليج العربي وجميع العاملين فيها على هذا الإنجاز الهام والمتابعة في زيادة معدلات الإنتاج بما يصب في مصلحة الاقتصاد الليبي.

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