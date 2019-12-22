بعد إتفاقية أردوغان والسراج.. الدفاع الألمانية: نعمل مع الاتحاد الأوروبي على آلية لفرض عقوبات على تركيا

ليبيا – قالت وزيرة الدفاع الألمانية انجريد كرامب كارنباور إن بلادها تعمل مع الاتحاد الأوروبي على آلية لفرض عقوبات على تركيا.

وزيرة الدفاع الألمانية جددت وفقاً لموقع “العربية.نت” أمس السبت دعوة بلادها أنقرة لاحترام القانون الدولي وسيادة دول جوارها، مشددةً أثناء زيارتها العاصمة القبرصية نيقوسيا على أهمية احترام تركيا لدبلوماسية الجوار فيما يتعلق بطموحها في مجال التنقيب واكتشاف الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت كارنباور خلال زيارتها سفينة ألمانية حربية قبالة سواحل قبرص ولقائها نظيرها القبرصي سافاس أنجيلديس على دعم بلادها والاتحاد الأوروبي لليونان وقبرص في مواجهة اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

وأشارت وزيرة الدفاع إلى أن الاتحاد الأوروبي وبرلين يعملان معاً وبشكل منفرد على آلية لفرض عقوبات على تركيا لإيصال الرسائل الصحيحة حول عدم قانونية تحركات أنقرة في البحر المتوسط.

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