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أردوغان: سنزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق وندرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيادة الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق ومسلحيها ودراسة ما قال أنها خيارات جوية وبرية وبحرية.

أردوغان أضاف بحسب وكالة “الأناضول” التركية اليوم الأحد :”إذا تخلينا عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإن اليونان وداعموها لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر”.

وأضاف:” سنقيم كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات إلى ليبيا إذا تطلب الأمر من البر والبحر والجو”.

الرئيس التركي اختتم حديثه بالتأكيد على أنه لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • جعجاع على الفاضى مستنى ايه ابعث كلابك ستجد اسود جائعة لاتهامهم وحيتان متشوقة للحم من يغرق منهم طبعا مكسوف تقول انك لابس بامبرز ليمنع البلل منذ ان اعلن السيسى انه يدعم الجيش الوطنى الليبى المكلف من نواب الشعب ضد المليشيات الارهابية وحكومها الناقصة الشرعية باعتراف الاتحاد الاوربى ومسافة السكة بين قاعدة محمد نجيب سويعات وتصل الى محاول القتال وفى طرق مؤمنة وغطاء جوى كثيف وحصار بحرى جيش جرار يسد عين الشمس بينما اى تركى يتم سحقه اذا جاء جوا واغراقه او اسره اذا جاء بالبحر وبتكاليف باهظة انتهى الدرس ياخوان ليس لكم مكان الا تحت الارض

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