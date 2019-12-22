أردوغان: سنزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق وندرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية

ليبيا – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيادة الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق ومسلحيها ودراسة ما قال أنها خيارات جوية وبرية وبحرية.

أردوغان أضاف بحسب وكالة “الأناضول” التركية اليوم الأحد :”إذا تخلينا عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإن اليونان وداعموها لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر”.

وأضاف:” سنقيم كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات إلى ليبيا إذا تطلب الأمر من البر والبحر والجو”.

الرئيس التركي اختتم حديثه بالتأكيد على أنه لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا.

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