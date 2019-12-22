الفاندي: على أهالي مصراتة تقديم مصلحة مدينتهم والبلاد عامة على مصالح المتطرفين

ليبيا – قال رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة صالح الفاندي إن الهدوء عاد إلى منطقة الداوون بترهونة بعد هجوم قامت به الميليشيات اليومين الماضيين.

الفاندي أشار في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” إلى أن المجموعة المهاجمة لا تمثل مدن مصراتة ومسلاتة وزليتن والخمس، موضحاً أنها عبارة عن مجموعات يحركها المال فحسب.

ودعا أهالي مدينة مصراتة إلى تقديم مصلحة مدينتهم ومصلحة البلاد عامة على مصالح المتطرفين ودعوة أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف مليشيات حكومة الوفاق لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس.

كما شدد على ضرورة تطهير العاصمة من المليشيات وعباد المال والكراسي وفي مقدمتهم المجلس الرئاسي.

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