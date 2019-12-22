رغم وصفه بأنهم ليسوا متطرفين.. صحفي بريطاني ينشر تسجيلا يظهر تواجد إرهابيين في محاور طرابلس

طرابلس-العنوان

نشر الصحفي البريطاني “فريدريك ويري” عبر حسابه على تويتر تسجيلا يوضح تواجد عناصر تابعين لشورى بنغازي في محاور طرابلس، وغرد “ويري” بإن هؤلاء الشباب تابعين للواء 319 المعاد تشكيله مؤخرًا في طرابلس لصد تقدم القوات المسلحة وهم ليسوا متطرفين.

يشار إلى أبرز القيادات في اللواء 319 الإرهابي “سليم نبوس” العضو البارز في تنظيم أنصار الشريعة والذي قتل عام 2014 جراء المعارك ضد القوات المسلحة في منطقة ‎بنينا.

وتشكل اللواء 319 مجددًا في ‎طرابلس منذ مايو 2019 وأعلنوا النفير لمقاتليهم لصد تقدم الجيش إلى طرابلس وكان من أبرز قيادتهم يوسف الترهوني الملقب “العكب” والقيادي الآخر سالم الزياني الذين قتلا مؤخرًا في معارك ضد الجيش في طرابلس أثناء مشاركتهم مع مسلحي الوفاق.

وظهر في التسجيل الذي نشره الصحفي لبريطاني الإرهابي سليم نبوس والإرهابيين يوسف العكب وسالم الزياني أثناء مشاركتهم مع مجموعات الوفاق المسلحة في محاور القتال في طرابلس.