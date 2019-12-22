فيديو| عقب اتفاقه مع السراج.. أردوغان يتوعد بإرسال الجيش التركي للدفاع عن ليبيين من أصول تركية

أنقرة-العنوان

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، بأن تركيا ستقيِّم كافة الإمكانات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى ليبيا في البر والبحر والجو.

وقال أردوغان في تصريحات تلفزيونية “إن تركيا سترسل جيشها إلى ليبيا وستقاتل كما قاتل كما أتاتورك والجيش العثماني مع أجدادنا في ليبيا”، أضاف “في ليبيا يوجد مليون ليبي من أصول تركية وسوف نذهب للدفاع عنهم بعد الاتفاقية التي وقعناها مع السراج”.

وأشار أردوغان بأن تركيا لن تتراجع عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع حكومة الوفاق، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تعارض لهذه المذكرة مع القانون الدولي.

وأضاف “إن التخلي عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا يعني أنهم (اليونان وداعميها) لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر”.

وأشار، خلال إطلاق غواصة بحرية بمدينة كولجك التركية، إلى أن بلاده لن تتراجع عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع حكومة الوفاق.

وتعتزم تركيا القيام بأنشطة مشتركة للتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط بموجب مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية مع حكومة الوفاق، لكن هذا الاتفاق تعارضه اليونان التي تتنازع مع أنقرة على تلك الموارد وتقول إن الخطوة تنتهك القانون الدولي. وهو ما ترفضه تركيا وتقول إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها.

وجدد أردوغان الأسبوع الماضي، استعداده لتعزيز التعاون وتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، ودعم الخطوات المشتركة في شرق البحر المتوسط، وفق ما نقلته رويترز.