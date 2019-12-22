قادما من بنغازي.. وزير الخارجية اليوناني يصل القاهرة للقاء نظيره المصري

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادماً من مدينة بنغازي الليبية لإجراء محادثات تتعلق بالأزمة الليبية.

وبحسب “سكاي نيوز” وصل دندياس إلى القاهرة قادما من مدينة بنغازي الليبي، حيث التقى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني.

وأفادت سكاي نيوز بأن دندياس اجتمع مع نظيره المصري سامح شكري في مطار القاهرة الدولي وبحث معه تطورات الأوضاع في ليبيا.

وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فايز السراج، إحداهما لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.

وأثار الأمر رفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.

وأجرت مصر واليونان خلال الأسابيع الماضية سلسلة مشاورات مكثفة بشأن الاتفاقين اللذين أبرمها أردوغان والسراج.