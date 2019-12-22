أردوغان: أنقرة لن تتراجع عن مذكرة التفاهم مع ليبيا ومستعدة للتعزيز العسكري بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – سياسة

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن أنقرة لن تتراجع حتما عن مذكرة التفاهم مع ليبيا، مؤكدا استعدادها لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى طرابلس من البر والبحر والجو إذا تطلب الأمر.

وقال أردوغان: “سنقيم كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات إلى ليبيا من البر والبحر والجو إذا تطلب الأمر”، مؤكدا أن تركيا لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا.

وأشار أردوغان، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول اليوم الأحد، إلى أن اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر، على حد قوله.

وأضاف أردوغان: “كما نعلم أن بعض الدول العربية المطلة على البحر المتوسط وإسرائيل تقوم بمساع مشابهة، ليس لدينا نية لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أي كان، لم نتخل عن ضبط النفس إلى أن بلغ السيل الزبى، حيث لم يعد بالإمكان التزام الصمت واتباع سياسة خجولة”.

وأردف الرئيس التركي: “إذا تخلينا عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإن اليونان وداعموها لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر، والأطراف التي تناصب العداء لتركيا لا تهمها الحقوق والعدل والأخلاق والإنصاف على الإطلاق”.

وأوضح رجب طيب أردوغان، أنهم يخضون نضالا متأخرا دفاعا عن الحق من أجل تركيا ومن أجل أصدقائهم والإنسانية جمعاء، منوها إلى أنها هذه هي الغاية من عملياتهم في سوريا وسياساتهم في شرق المتوسط وتفاهماتهم الأخيرة مع الحكومة الليبية الشرعية، وفق قوله.

وأكد أردوغان، على أنه لا يوجد في مذكرة التفاهم مع ليبيا أي وجه يتعارض مع قوانينهم المحلية والقانون الدولي، وأن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع ليبيا وجمهورية شمال قبرص التركية تتماشى تماما مع مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات المشابهة الأخرى.

وعن الأطراف الداعمة للقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، قال أردوغان: “يدافعون عن بارون حرب بدلًا من الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.. ليبيا وتركيا جارتان بحريًّا”.

ولفت أردوغان، إلى أن تركيا أقدمت على الخطوات الأولى بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا قبل 10 أعوام في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما ذكرت الأناضول.

وتابع أردوغان: “تحدثنا آنذاك مع القذافي حول الموضوع على الخريطة، وتوصلنا معه إلى تطابق في وجهات النظر، إلا أن الاضطرابات في المنطقة أدت إلى بعض التأخير في نقل نص التفاهم إلى أرضية قانونية”.

وأعلن أردوغان، عن استعداد تركيا للحوار مع كل من يدعي أنه صاحب حق في هذا الشأن، وإيجاد أرضية مشتركة على أساس العدل، مضيفا: “لكن لا يأتيننا أحد بنية إقصائنا وحبسنا في سواحلنا واغتصاب مصالحنا الاقتصادية”، على حد تعبيره.

وردا على انتقادات أوساط معارضة في الداخل لسياسات تركيا في محيطها الإقليمي، أعاد الرئيس التركي أردوغان للأذهان نضال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في ليبيا، عندما كان ضابطا في الجيش العثماني.

وأضاف: “إذا كانت ليبيا لا تعنينا، فماذا كان يفعل أتاتورك هناك؟ وأي نضال كان يخوض واضعا الموت نصب عينيه.. إذن فليبيا مكان يجب أن نقف إلى جانبه بالنسبة لنا، حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا عند الضرورة”، وتابع: “كما في كل مكان في شمال إفريقيا، يعيش اليوم في ليبيا أيضا أبناء جلدتنا الذين يقدر عددهم بالملايين، والذين يعتبرون أنفسهم أشقاء لشعب الأناضول”.

وأردف: “لقد شاهد ولمس كل من زار المنطقة المحبة العميقة التي يكنها أشقاؤنا العرب في شمال إفريقيا حيال بلادنا.. ندرك جيدا سبب تكثيف الجهود الرامية لهدم الحكومة الليبية الشرعية، وفي الفترة الأخيرة قدمنا دعما كبيرا لها”.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وأثار هذا الاتفاق معارضة ورافضا واسعا من قبل مجلس النواب وحكومته المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة، ومن قبل مصر واليونان وقبرص، التي تشهد العلاقات بينها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل خلافاتها مع تركيا.

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