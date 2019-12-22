بالفيديو.. سرية شهداء طرابلس: في انتظار ساعة الصفر لتحرير العاصمة

أعلنت سرية شهداء طرابلس التابعة للكتيبة 140 مشاة بالقيادة العامة للجيش الليبي-من داخل العاصمة طرابلس-، جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامر القيادة العامة للجيش بقيادة خليفة حفتر، في معركة تحرير العاصمة.

وقالت السرية، في بيان مصور اليوم الأحد، إنها بجميع أفرادها ومنتسبيها على استعداد كامل لتنفيذ المهام المنوطة إليها، وفي انتظار ساعة الصفر التي تصدرها مجموعة العمليات الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش، للانقضاض على ما تبقى ممن وصفتهم بـ “قادة الإرهاب وقوى الشر” في كامل ربوع العاصمة طرابلس.